“LA CITTÀ DELLA LETTERATURA”, ASSEGNATI I PREMI

Nell’ambito degli eventi organizzati per la “Fiera Internazionale del Libro a Brindisi”, nella seconda giornata si è tenuta l’assegnazione dei premi del concorso letterario “La Città della Letteratura”, con il patrocinio dell’Associazione Culturale Dante Alighieri e l’Associazione APS World Women Talent System. Ringraziamenti per il lavoro svolto allo scrittore Michele Bombacigno, direttore della giuria, e alle scrittrici Simonetta Corrado, Francesca Romana Intiglietta e Anna d’Auria, giurate, per il Premio alla Critica del settore nazionale. Angela Howell, per il coordinamento dei giurati dell’Associazione APS World Women Talent System e del Premio Internazionale Literary Arward. I critici letterari della sezione internazionale: Juan Tineo, organizzatore della Fiera del Libro Ibèrica, Hispana/Latina e New York-USA, Gladys Maria Montolio, New Jersey-US e Fondatrice della Fiera Internazionale del libro Lacuche, Marina Libertad, dott.ssa in Filologia Hispànica e prof.ssa di letteratura pontificia dell’Università di Cattolica del Perù. Tutti gli autori selezionati sono stati premiati alla presenza di un numeroso pubblico che ha applaudito calorosamente. Anna Consales