“LA CITTÀ DELLA LETTERATURA”, PRIMA EDIZIONE DELLA FIERA DEL LIBRO DI BRINDISI

1° Edizione della Fiera del libro di Brindisi “La città della Letteratura”​.

Quale occasione migliore per visitare Brindisi e il mare del Salento, meta di tradizioni gastronomiche, di storia, di arte e di cultura.​

Nel weekend che va dal 26 al 28 agosto 2022 la città di Brindisi sarà protagonista della 1ª Edizione della “Fiera del libro”.​

L’associazione culturale ArtPoetry&Co di Luigi Candita in collaborazione con l’organizzatrice di eventi Silvana Carolla, annunciano tre giorni dedicati all’editoria con autori, blogger e case editrici del panorama nazionale. Un evento che da sempre affascina non solo il pubblico del settore editoriale. Gli espositori saranno a disposizione del pubblico per presentare le loro ultime novità!​

La Fiera è in piena fase organizzativa, chiunque fosse interessato può scrivere alla mail: lacittadellaletteratura@gmail.com oppure iscriversi al gruppo Facebook “La città della Letteratura”. Le selezioni termineranno il 15 luglio.​

Gli organizzatori della fiera annunciano già parte del programma che andrà dalle ore 16:00 alle ore 22:00 al Palazzo Virgilio Hotel:

26 agosto ore 18:00 Simone Taormina sarà nella sala Carlo V per una convention dal titolo: Promoter Digitale.​

27 agosto ore 18:00 Lidia Simonetti nella sala Carlo V parlerà al pubblico nella convention dal titolo: Digital Marketing.​

28 agosto ore 18:00 Massimo Pisani nella sala Carlo V presenterà una convention dal titolo: Comunicare efficacemente.

L’ingresso al pubblico sarà libero e i visitatori potranno passeggiare tra i libri, parlare con gli autori dei libri ed editori e presenziare alle presentazioni nella sala Carlo V.​

Inoltre, alle ore 16:00 del giorno 26 agosto 2022 ci sarà l’inaugurazione della 1° Fiera del libro di Brindisi in presenza della Madrina della fiera, la brindisina Alessia Coppola autrice della Newton Compton Editori e degli organizzatori della fiera.

Alla città della Letteratura saranno presenti espositori di tutt’Italia e di tutti i generi letterari.​