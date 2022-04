LA CITTA’ IN MANO AI TEPPISTI! INCENDIATO UN MONOPATTINO NEL PARCO DEL BRAICO

La situazione legata alla presenza di teppisti nella città di Brindisi diventa sempre più preoccupante. E’ di queste ore l’ennesimo atto vandalico compiuto ai danni di beni pubblici. Un monopattino (tra quelli che è possibile utilizzare con noleggio a tempo) è stato incendiato e distrutto all’interno del Parco del Cesare Braico. Un polmone verde della città in cui – come più volte denunciato da Brindisitime – notte tempo accade proprio di tutto. Non a caso davanti al campo di basket ci sono bottiglie di prosecco in frantumi e rifiuti di ogni tipo. Una situazione divenuta ormai intollerabile. Ecco perché è necessario intervenire in maniera decisaper ripristinare la piena legalità!