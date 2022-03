LA CMC RIPRENDERA’ LA COMMESSA DALLA LEONARDO ELICOTTERI

Una gran bella notizia per gli ex dipendenti della CMC di Carovigno.

La LEONARDO ELICOTTERI, ha annunciato pubblicamente alle RSU-RLS del sito di Brindisi, di riaffidare alla CMC la commessa come in passato. Questo apprezzabile atto della direzione nazionale, consentirà alla CMC di riprendere in attività i dipendenti licenziati per mancanza di commesse. La FIOM-CGIL Brindisi, da sempre a fianco dei lavoratori della CMC, esprime la solidarietà con l’augurio che tutte le maestranze ritornino a produrre. La FIOM, augura all’ing. Melpignano ed a tutto lo staff della CMC, i complimenti per aver salvato una storica, competente azienda del settore aereo del nostro territorio dal sicuro fallimento. Lottare per la salvaguardia occupazionale con esiti positivi, è la ragione prioritaria di sindacato di classe che fonda la sua esistenza sul diritto al lavoro.

Angelo LEO

Segretario Generale FIOM CGIL Brindisi