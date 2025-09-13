La commedia ‘La lampada di Aladino’ in scena stasera a Mesagne

La Pro Loco di Mesagne, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, invita tutti ad assistere alla commedia “La lampada di Aladino”, che andrà in scena stasera, sabato 13 settembre nell’Atrio del Castello di Mesagne, a partire dalle ore 20:30.

Sul palco, il cast è composto da: Vincenzo D’Adorante (Aladino); Maria Pandolini (Maria); Vito Perez (il Mago); Carmela Bagnardi (Deborah); Francesca Spinelli (Filippa); Emanuele Montanaro (Anselmo); Francesco Scalera (Raul)

Una traccia per seguire la trama è suggerita dalla celebre frase di Epicuro: “Non rovinare quello che hai desiderando ciò che non hai. Ricorda che ciò che ora hai un tempo era tra le cose che speravi di avere”, un invito sempre attuale a coltivare la gratitudine e l’apprezzamento.

L’ingresso per lo spettacolo è gratuito.