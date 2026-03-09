La Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi organizza conversazione su “La prevenzione delle malattie femminili: Focus menopausa”

A “La prevenzione delle malattie femminili: Focus menopausa” è dedicata la conversazione che la Commissione Pari Opportunità (CPO) del Comune di Brindisi con i Rotary, i Lions, la Feder S.P. Ev. e l’Asl di Brindisi, ha organizzato per sabato, 14 marzo 2026, con inizio alle ore 17,30 nella sala della Colonna a palazzo Granafei Nervegna.

A introdurre l’incontro e a salutare i partecipanti saranno il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, la Presidente della CPO del Comune di Brindisi, avv. Ernestina Sicilia, quindi i presidenti dei clubs Rotary e Lions di Brindisi, avv. Riccardo Mele e dott. Alfonso Baldassarre, ed ancora il presidente della sezione brindisina Feder S.P. e V., dott. Renato Poddi, e il Direttore generale Asl Br, dott. Maurizio De Nuccio.

Quindi gli interventi specifici del dott. Massimo Stomati, Direttore UOC Ginecologia e Ostetricia PO “A. Perrino” di Brindisi su “Il vissuto della donna dalla pre alla postmenopausa”; della dott.ssa Melania Arnesano, Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia P.O. “A. Perrino” di Brindisi su “Le conseguenze cardiovascolari e ossee della menopausa”; della dott.ssa Cristina Erroi, Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia P.O. “A. Perrino” di Brindisi, su “Le implicazioni genito-urinarie e sessuali della menopausa” e infine del dott. Renato Poddi, già Direttore UOC Ginecologia e Ostetricia PO “A. Perrino” Brindisi, su “L’atrofia vulvo-vaginale in menopausa”, con le conclusioni affidate al dott. Massimo Stomati che proporrà riflessioni su “Le recenti linee guida sulle terapie”.