La Compagnia Nuovo Teatro di Mesagne e il Cenacolo Carmelitano presentano
una serata da non perdere: “Filumena Marturano”
Il Cenacolo Carmelitano in collaborazione con la Compagnia Nuovo Teatro è
entusiasta di annunciare la messa in scena di una delle opere più amate del repertorio
teatrale italiano: “Filumena Marturano”, un capolavoro indiscusso scritto
dall’immenso Eduardo De Filippo. L’evento è in programma per domenica 30
novembre alle ore 20 presso il teatro Shalom dei Padri Carmelitani di Mesagne e
promette di essere una serata all’insegna della risata, dell’amore e della genialità
napoletana.
Scritta nel 1946, “Filumena Marturano” è un’opera che ha conquistato il pubblico di
generazioni, rappresentando un mix perfetto di comicità e profonda emotività. Questa
commedia in tre atti, concepita dall’autore per la sorella Titina, racconta le peripezie
di Filumena, una donna audace e determinata, che si confronta con le dinamiche
dell’amore, del matrimonio e della famiglia nell’Italia del dopoguerra. Grazie alla
maestria di De Filippo, il pubblico verrà catapultato in una storia senza tempo, ricca
di colpi di scena e personaggi indimenticabili.
La messa in scena di quest’anno sarà investita di un cast d’eccellenza che darà vita ai
personaggi storici della commedia:
- Filumena Marturano interpretata dalla talentuosa Tiziana Guarini,
- Domenico Soriano, il marito indeciso, sarà Cosimo Guarini;
- Alfredo Amoroso, il dolce Giovanni Cazzato;
- e tanti altri ancora, tra cui Concetta Mennuni, Daniela Galasso, Monica Elia,
Cosimo Saracino, Gianfranco Capodieci, Carmine Rubino, Marta Destino, Claudio
Di Giacomo, Maurizio Asparra e Pietro Capodieci.
L’adattamento dialettale e la regia sono curate da Cosimo Guarini, che ha saputo
infondere nuova vita a questo classico intramontabile, rendendolo accessibile anche
alle nuove generazioni. L’atmosfera calda e coinvolgente del teatro Shalom, insieme
alla bravura degli attori, faranno vivere agli spettatori un’esperienza unica e
coinvolgente. Le risate, le emozioni e i temi universali di “Filumena Marturano”
continueranno a risuonare nel cuore di tutti coloro che saranno presenti. Non perdete
l’opportunità di assistere a questo straordinario spettacolo che si preannuncia già un
grande successo.
Per chi volesse prenotare il proprio posto in anticipo, può contattare il regista Cosimo
Guarini al numero 348/8158270 oppure Marilena Rubino del Cenacolo Carmelitano
al 339 811 7512. Non aspettate oltre; i posti sono limitati e… le risate sono garantite!
Vi aspettiamo numerosi per questa straordinaria avventura teatrale!