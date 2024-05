La compagnia “Teatro in libertà” in scena con “Non sparate sul postino”

L’associazione culturale artistica teatrale “Teatro in libertà” ritorna venerdì 24 maggio, alle 20.30, presso il teatro Impero con la commedia “Non sparate sul postino” di Derek Benfiel.

L’associazione brindisina, che compie 18 anni dalla sua costituzione, questa volta interpreta un’ opera dai tanti straripanti doppi sensi, gags, situazioni paradossali, espressioni stralunate e simpaticamente matte, colpi di scena dai ritmi incalzanti ed un inatteso finale.

La vicenda è ambientata nell’Inghilterra degli anni ’60-‘70 in un castello appartenente ad una famiglia ormai decaduta dell’antica nobiltà inglese. La proprietaria del castello, l’evanescente lady Elrood, a corto di finanze, è costretta ad organizzare visite guidate per raggranellare qualche spicciolo e pagare i debiti…ed è l’inizio di una serie di colpi di scena…