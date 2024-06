La Comunità degli Architetti per la pace, l’accoglienza, la ricostruzione

Presso la sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione di “Design for peace”, cinque progetti per l’Ucraina. La Comunità degli Architetti per la la pace, l’accoglienza, la ricostruzione, un’iniziativa di carattere internazionale su temi importanti, organizzata in concomitanza con il grande evento del G7 che si terrà a Brindisi e Fasano dal 13 al 15 giugno. Domenica 9 giugno, alle ore 19.30, presso il CiaiaLab- Laboratorio Urbano (ex Convento dei Minori Osservanti, Fasano) sarà inaugurata la mostra “Design for peace”, con l’esposizione dei cinque progetti selezionati per l’Ucraina. Seguirà, alle ore 20.30, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Fasano, il concerto “Le Stagioni di Antonio Vivaldi”, con l’Orchestra Barocca “La Confraternita De’ Musici”, diretta dal M° Cosimo Prontera al cembalo e con Riccardo Zamuner, violino-solista, che farà apprezzare il grande Vivaldi in modo straordinario. Il 14 giugno, presso il CiaiaLab- Laboratorio Urbano (ex Convento dei Minori Osservanti, Fasano), si terrà un Convegno dedicato al progetto “Design for peace”, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, per approfondire i temi degli interventi nei territori fragili e della distruzione e tutela del patrimonio architettonico, a seguito di conflitti bellici, per riaffermare i diritti internazionali violati. Il Convegno inizierà con i saluti istituzionali di Francesco Zaccaria, Sindaco di Fasano, Massimo Crusi, Presidente CNAPPC, Alessandro Panci, Presidente Ordine Architetti PPC di Roma, e Maurizio Marinazzo, Presidente Ordine Architetti PPC di Brindisi. Seguiranno gli interventi: Marcello Rossi, CNAPPC e Paolo Anzuini, Ordine APPC Roma, ” Il Progetto”Design for peace”; Enrico Vianello, Tam Associati, “Progettare nei territori fragili”; Marina Castellaneta, Professore Ordinario di Diritto Internazionale Università di Bari, “Distruzione del Patrimonio Architettonico e Conflitti: quali tutele e quali reazioni in base al Diritto Internazionale?”. Un’iniziativa importante per focalizzare tematiche urgenti e proporre progetti interessanti. Anna Consales