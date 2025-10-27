La comunità della Parrocchia “La Pietà” ha celebrato l’ingresso di fra Oscar Mario Marzo



Una serata importante per la comunità della Parrocchia “La Pietà” di Brindisi che ha celebrato l’ingresso del nuovo Amministratore Parrocchiale, fra Oscar Mario Marzo e ha dato il benvenuto alla nuova fraternità che la accompagnerà nel cammino. La Santa Messa è stata celebrata da S. E. Mons. Giovanni Intini, alla presenza del Ministro Provinciale, fra Massimo Tunno. Molto profonde le parole dell’Arcivescovo che ha focalizzato il suo intervento sull’importanza dell’umiltà per una Chiesa che non giudica, ma accoglie. La celebrazione è stata resa ancora più suggestiva dai canti del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”, diretto dal M° Alessio Leo. Un incontro per festeggiare tutti insieme nel segno della condivisione con i fratelli e pregare per il loro servizio. Anna Consales