La Comunità della Parrocchia “La Pietà” ha salutato Padre Michele e Padre Fernando

Ieri la Comunità della Parrocchia “La Pietà” ha voluto dedicare un momento di preghiera e ringraziamento per Padre Michele e Padre Fernando per gli anni passati insieme. Tantissimi i fedeli che hanno voluto partecipare per fare sentire il loro affetto. Dopo la celebrazione della Santa Messa, si è tenuto un momento di condivisione in allegria. Tanti gli applausi e gli abbracci. È sempre difficile staccarsi dalle persone importanti che hanno saputo conquistare il cuore di tante persone. Padre Michele Carriero arrivò a Brindisi 12 anni fa e questa è stata la sua prima esperienza come Parroco. Proprio l’anno scorso ha festeggiato il XXV anniversario della sua ordinazione presbiterale. La comunità parrocchiale riconosce in Padre Michele una persona generosa, altruista, sensibile, sempre disponibile all’ascolto e alla condivisione delle varie problematiche di tutti coloro che sentono il bisogno di confidarsi e sentirsi, così, meno soli. Rimarranno ben impresse nella mente le sue omelie con importanti riflessioni. Padre Michele sarà Guardiano e Parroco presso la Parrocchia S. Antonio a Fulgenzio-Lecce, e Padre Fernando sarà Rettore della Chiesa Madonna della Visitazione a Salice Salentino. Auguri a Padre Michele e a Padre Fernando per il loro nuovo impegno. Anna Consales