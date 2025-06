La comunità energetica CER Levante accoglie nuovi membri consumatori

Venerdì 4 luglio alle 18.30 a Brindisi l’evento di lancio con la presentazione aperta alla cittadinanza

Venerdì 4 luglio alle 18.30 presso la Casa di Quartiere MINIMUS (Via Bastioni San Giorgio 64, Brindisi) si terrà l’evento di lancio della Comunità Energetica Rinnovabile CER Levante, aperto a tutta la cittadinanza.

Alimentata dall’impianto fotovoltaico collettivo da 843,6 kWp realizzato dalla cooperativa energetica ènostra, la CER Levante si apre a cittadini, associazioni, PMI che entrando a far parte della comunità come soci consumatori potrebbero condividere l’energia solare e contribuire a generare incentivi economici.

Durante l’evento di presentazione ènostra racconterà insieme al WWF Brindisi la storia del progetto, gli obiettivi, nonché il funzionamento di una comunità energetica e della generazione di incentivi all’energia condivisa.

L’impianto fotovoltaico collettivo (ovvero di proprietà dei soci di ènostra, che lo hanno finanziato) è stato installato sul tetto dell’azienda TI Group Automotive System a Brindisi e ha una produzione annua attesa di circa 1 GWh. L’energia che non è autoconsumata direttamente dall’azienda in loco verrà immessa in rete e condivisa dai membri della comunità energetica, generando incentivi che finanzieranno anche progetti sociali a beneficio della cittadinanza.

Attualmente la CER Levante – costituita ad aprile 2025 – ha sei membri: cinque famiglie e l’associazione WWF Brindisi, partner del progetto insieme a ènostra. Le famiglie di questo gruppo ristretto sono socie di ènostra e impegnate nell’associazionismo ambientale locale. Ma dal nucleo fondativo ora la comunità energetica si apre a tutta la cittadinanza, con l’ambizione di arrivare a 200 membri e massimizzare i benefici economici, ambientali e sociali del progetto.

Non solo. La CER Levante è attualmente alimentata dal solo fotovoltaico collettivo di Brindisi, ma mira ad espandersi in nuovi territori grazie all’energia di nuovi impianti rinnovabili, fino al coinvolgimento dell’intera Regione Puglia. In particolare, ènostra sta lavorando ad altri due progetti collettivi: un impianto eolico da 500 kW a Crispiano (Taranto) e un impianto fotovoltaico da 999 kWp sulla cava di Trani (Barletta-Andria). Appena pronti, questi impianti potranno fornire nuova energia alla CER, allargando il suo perimetro con l’avvio di nuove comunità locali.

“Le comunità energetiche sono straordinari acceleratori di cittadinanza attiva, inclusione sociale e sviluppo territoriale. Promuovono la democrazia energetica, contrastano il riscaldamento globale, sono portatori sani di Pace”, commenta Vincenzo Sansonetti, presidente della CER Levante e socio di ènostra. “La CER Levante è il soggetto giuridico che si occuperà degli aspetti più ostici per chi vuole intraprendere questo percorso: quelli tecnici, amministrativi, burocratici e gestionali, lasciando ai gruppi locali il compito più stimolante di aggregare cittadini, decidere come utilizzare gli incentivi e sviluppare progettualità per il territorio. Grazie alla partnership con ènostra la CER Levante ha il suo battesimo qui a Brindisi, ma non vede l’ora di aprirsi a nuovi territori della regione e dando supporto ad altre progettualità dal basso”.

“Una nuova e importante azione di vasta portata è quella che ci apprestiamo a realizzare a Brindisi”, afferma Giovanni Ricupero, volontario del WWF Brindisi. “Un modo nuovo di essere utilizzatori di energia, proveniente da fonti rinnovabili, con la consapevolezza che i nostri consumi possono contribuire alla transizione energetica e al finanziamento di nuove iniziative a favore dell’ambiente”.

Chi è ènostra

ènostra è una cooperativa che produce e fornisce elettricità 100% rinnovabile, sostenibile ed etica a famiglie, imprese e organizzazioni del terzo settore. Si fonda sulla partecipazione attiva e sul coinvolgimento delle comunità per cambiare dal basso il modo di produrre e consumare energia.

Chi è WWF Brindisi

Attraverso i suoi volontari, il WWF Brindisi porta avanti con impegno attività di educazione ambientale; di soccorso degli animali selvatici in difficoltà, di lotta all’inquinamento prodotto dai grandi insediamenti industriali, raccolta dei rifiuti sulle spiagge e nei boschi, mobilità sostenibile e energia pulita.