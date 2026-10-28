La Confederazione Sindacale CISAL Brindisi esprime il più profondo cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia di Giuseppe Meo, in questo momento di grande dolore.

Nel corso degli ultimi anni, il Presidente ha lavorato incessantemente, con passione, determinazione e tutte le sue energie, per portare il territorio brindisino sempre più alla ribalta nazionale e internazionale. Lo ha fatto anche attraverso un evento di grande rilevanza come lo SNIM – Salone Nautico di Puglia, manifestazione che, nel tempo, ha saputo attrarre un interesse crescente da parte di importanti gruppi industriali del settore, contribuendo a valorizzare le potenzialità e le prospettive di sviluppo del nostro territorio.

Il suo impegno e la sua visione hanno rappresentato un importante stimolo per il futuro economico e occupazionale di Brindisi.

L’auspicio è che il suo straordinario progetto, “Un Cantiere Nautico per Brindisi”, possa finalmente trovare ascolto e ottenere quelle risposte concrete che, purtroppo, fino a oggi non sono ancora arrivate.

La CISAL Brindisi si stringe con sincera partecipazione attorno ai suoi familiari, ricordando il contributo e la dedizione con cui Giuseppe Meo ha lavorato per la crescita e la valorizzazione della nostra città.

Confederazione Sindacale CISAL Brindisi