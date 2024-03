La conoscenza abbatte la paura…

Si è svolto ieri pomeriggio 13 marzo, presso l’auditorium del plesso Aldo Moro della scuola secondaria di I grado “Materdona-Moro” un momento formativo e informativo sull’epilessia tenuto dalla dott.ssa Marisa Elia, organizzato in partenariato dall’associazione AICE e dal Consorzio ATS Br/4 e rivolto ai docenti e agli operatori scolastici per far luce su questa malattia sociale diffusa ma poco nota. Solo attraverso la conoscenza si possono abbattere paure e pregiudizi che ostacolano una piena inclusione, poiché l’epilessia si può curare ma lo stigma no. Per raggiungere lo scopo, occorrono interventi sapienti in una stretta collaborazione tra rete scolastica, istituzioni e associazionismo del territorio. In particolare “la scuola può salvare la vita di un bambino”, come ha sottolineato il dirigente scolastico Prof. Salvatore Fiore, perché il suo compito è quello di tutelarlo, non solo di formarlo e istruirlo. Le coraggiose testimonianze rese da due ex alunne, una dell’A. Moro e l’altra della M. Materdona e dalla presidente dell’associazione AICE della provincia di Brindisi Daniela Maniglio hanno rappresentato un momento saliente dell’incontro, coinvolgendo i partecipanti che hanno espresso il loro interesse su questo delicato tema con una serie di interventi.