La Cooperativa Sociale Italiana “San Bernardo”: Un ponte tra Italia e Usa per l’Assistenza Domiciliare

La seconda missione americana della Cooperativa Sociale San Bernardo, con sede a Latiano (Br) in Puglia, si è conclusa con successo. Il Direttore Generale, Giuseppe Natale, ha evidenziato un innovativo modello di assistenza domiciliare, caratterizzato da efficienza, umanità e sostenibilità economica. Questo viaggio ha rappresentato un momento cruciale per avvicinarsi a un accordo strategico con le istituzioni locali e i leader del settore sanitario statunitense.

Un momento toccante si è svolto a Kensington, un quartiere colpito dalla crisi del Fentanil, dove le morti per overdose superano quelle dovute a incidenti stradali e violenze armate. Qui, Giuseppe Natale ha organizzato un incontro straordinario con i giovani della comunità, affrontando i pericoli della dipendenza e proponendo soluzioni concrete per la prevenzione. Accompagnati da esperti e volontari, i rappresentanti della cooperativa hanno dimostrato come il modello italiano possa rispondere non solo alle esigenze di assistenza domiciliare, ma anche a emergenze sociali come la tossicodipendenza.

Un modello di successo a livello globale

“La nostra missione non è solo la replica di un modello gestionale, ma un trasferimento di valori fondamentali come la dignità della persona e la cura attraverso una rete di servizi,” ha affermato Giuseppe Natale. “A Kensington, abbiamo visto gli effetti devastanti del fentanil e l’urgenza di un approccio umano e integrato.”

Verso una collaborazione storica

La missione ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo locale e professionisti del settore sanitario, aprendo la strada a un accordo che potrebbe segnare una svolta storica. Il modello della Cooperativa Sociale San Bernardo, frutto di anni di esperienza, rappresenta una risposta innovativa per un sistema sanitario americano in cerca di soluzioni per l’assistenza domiciliare.

“Portare il nostro modello negli Stati Uniti significa non solo celebrare l’eccellenza italiana, ma contribuire a costruire un sistema più giusto e inclusivo,” ha aggiunto Giuseppe Natale.

Il viaggio continua

Ora, la cooperativa si prepara a formalizzare l’accordo e avviare un piano di implementazione che include scambi di esperienze e formazione per gli operatori americani, con progetti pilota nelle comunità più vulnerabili.

Concludendo la visita a Kensington, la delegazione ha lasciato un messaggio chiaro: “La prevenzione parte dall’educazione e dalla comunità. Non siamo qui solo per osservare, ma per costruire soluzioni insieme.”

La Cooperativa Sociale San Bernardo si conferma così un punto di riferimento internazionale nell’innovazione sociale, pronta a esportare il meglio del welfare italiano per affrontare le sfide del nostro tempo.