La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup al Circolo Tennis Brindisi

Giovedì 26 e Venerdì 27 Marzo 2026, il Circolo Tennis Brindisi sarà tappa ufficiale del “Trophy Tour 2026” della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), per celebrare i titoli mondiali conquistati dall’Italia nel 2025. Un’occasione unica per mostrare agli appassionati del territorio gli originali, quelli toccati con mano dai nostri campioni e dalle nostre campionesse dopo la vittoria, della Billie Jean King Cup e della Davis Cup, i trofei più prestigiosi del tennis mondiale a squadre, maschile e femminile. L’inaugurazione dell’evento, prevista per le ore 16.30 del 26 marzo, rappresenta un’occasione unica offerta a tutta la comunità sportiva, e non solo, per vedere da vicino e toccare con mano, anche solo simbolicamente, ciò che il tennis può raggiungere ai massimi livelli.

Il CT Brindisi si presenta come luogo ideale per ospitare quanto di più prestigioso il movimento tennistico italiano ha prodotto negli ultimi anni di rinascita e successi. La scelta premia i circoli tennistici più virtuosi che si distinguono non solo per i risultati sportivi, ma per parametri come il numero di praticanti, le attività di base, la diversificazione dei progetti sportivi e la qualità della scuola tennis, che nel caso del Circolo Tennis ha ottenuto dalla FITP la qualifica di Top School.

Il CT Brindisi è inoltre sede di importanti raduni regionali e partecipa anche al progetto “Racchette in Classe”, portando tennis e pickleball nelle scuole primarie e secondarie del Comune di Brindisi e coinvolgendo ogni anno migliaia di alunni. È uno dei punti di riferimento per il Comitato regionale Puglia FITP per le attività di “Tennis in carrozzina” e per le iniziative, nell’ambito di una rete pugliese sempre più solida e inclusiva, capaci di abbracciare non solo le disabilità fisiche ma anche quelle intellettivo-relazionali, in un’ottica di sport realmente aperto a tutti.

Con questi presupposti, il Trophy Tour rappresenta allo stesso tempo il coronamento e una tappa di un percorso costruito con impegno quotidiano, con l’obiettivo di offrire a tutti l’opportunità di praticare sport a ogni livello, promuovendo passione, crescita e condivisione. Perché il Circolo Tennis Brindisi non rappresenta soltanto eccellenza tecnica e risultati, ma incarna valori profondi di dedizione, inclusione e cultura dello sport: principi che, dentro e fuori dal campo, continuano a ispirare generazioni di atleti ed atlete.

Con grande orgoglio e gratitudine il Presidente e il Direttivo del CT Brindisi danno il benvenuto nella nostra città a questi due trofei, i più importanti del tennis mondiale, e sono lieti di invitare la cittadinanza al Circolo nei giorni 26 e 27 marzo p.v. La conferenza stampa si terrà giovedì 26 marzo alle ore 16.30 presso la Club House del CT Brindisi.