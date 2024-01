La Croce Rossa insieme alla Befana nel reparto di Pediatria

I Giovani della Croce Rossa Italiana di Brindisi, insieme alla Befana, hanno distribuito le tradizionali calze ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Brindisi. Le calze sono state donate dalla popolazione nei giorni precedenti.

I volontari desiderano ringraziare il supermercato “Dok” dell’Incrocio della Morte e “Conad” di Via Lucio Strabone, che hanno messo a disposizione i loro spazi per la raccolta delle calze, così come a tutti i cittadini che hanno partecipato con le loro donazioni. Inoltre, un ringraziamento speciale va all’equipe del reparto Pediatria dell’Ospedale “Perrino” e alla Direzione Sanitaria.