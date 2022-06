LA CULTURA NON VA IN VACANZA – APPUNHTAMENTI PRESSO FORTE A MARE

Il Forte a Mare apre le porte a un mese ricco di appuntamenti.

Nell’ambito del progetto di valorizzazione del Forte, in collaborazione con la Soprintendenza

Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce diretto dall’arch. Francesca Riccio, tornano le

visite tematiche proposte dalla Associazione Le Colonne.

Si parte Venerdì 1 luglio, alle ore 19, con l’iniziativa dal titolo “La Isla Fortalera: il castello degli

spagnoli”, una visita guidata alla scoperta del Castello Alfonsino e del Forte a Mare attraverso le

storie di re e castellani che hanno contribuito alla realizzazione e affermazione della struttura durante

la lunga dominazione spagnola.

Sabato 2 Luglio, ore 18, sarà la volta di “Il sistema difensivo della città di Brindisi” un

approfondimento sull’evoluzione del sistema difensivo della città, in epoca messapica, romana,

normanno-sveva, aragonese, soffermandosi principalmente sul ruolo difensivo del Castello e del

Forte.

Sabato 16 luglio, ore 18, invece, si terrà la visita guidata tematica dal titolo “Occhio all’Araldica”.

Un approfondimento dedicato agli stemmi presenti nella rocca e nel Forte.

Venerdì 22, ore 19, “Sant’ Andrea e le altre isole Pedagne”. Un approfondimento sulla storia

dell’isola su cui sorge il Forte a Mare e delle altre isole che formano l’arcipelago detto “delle

Pedagne”. Si partirà con la storia dell’Isola nei tempi precedenti all’edificazione del Castello e del

Forte, dopodiché lungo i camminamenti di ronda, approfittando della posizione favorevole, ci si

soffermerà sulla descrizione delle altre isole: Pedagna Grande, Giorgio Treviso, La Chiesa, Traversa,

Monacello.

Aps Le Colonne – sede legale Via Arcione, 6

Sedi operative:

Palazzina del Belvedere/Coll. Archeologica Faldetta – Viale Regina Margherita, 11, Br

Castello Dentice di Frasso – Via Sant’Anna, 2, Carovigno (Br)

Biblioteca Comunale Salvatore Morelli – Via Sant’Anna, 2

Forte A Mare – Castello Alfonsino – Via Torpidiniera Climene – Br

C.F. 91068700748

Segreteria organizzativa: segreterialecolonne@gmail.com

Servizi educativi: servizieducativilecolonne@gmail.com

Presidenza: presidenzalecolonne@gmail.com

Cell. 379.2653244

Sabato 23, ore 18, toccherà a “I Castelli di Puglia”. Attraverso l’ausilio di tablet e schede illustrative

si argomenterà delle differenze e analogie tra i più importanti castelli di Puglia, tra i quali: il Castello

Carlo V di Lecce, il Castello Alfonsino assieme al Castello Svevo di Brindisi, Castel del Monte, il

Castello di Taranto, il Castello di Otranto e il Castello Dentice di Frasso di Carovigno.

Venerdì 29, ore 19.00, “Carlo V nel Castello Alfonsino”. Un approfondimento incentrato sulle

vicende intercorse nel Regno di Napoli nel corso dei 40 anni di trono di Carlo d’Asburgo tra le quali:

il rafforzamento delle strutture difensive della città volute dal sovrano, la difficoltosa gestione

dell’epidemia di peste, l’assedio da parte dei veneziani, l’arrivo in città dei Coronei, l’espulsione degli

ebrei e la lotta contro i Turchi.

Sabato 30 luglio, ore 18. Ultima, ma non meno importante, visita tematica “Il ritorno del colonnello

Pigonati” ripercorriamo le fasi della riapertura del porto di Brindisi avvenuta tra 1776-80 con

osservazioni sulla città di Brindisi, i suoi monumenti e gli abitanti.

Info e prenotazione obbligatoria al numero 379.2653244 o all’indirizzo

segreterialecolonne@gmail.com