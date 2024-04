La danza sportiva brindisina sul tetto d’Europa!

Il 29 e 30 Marzo scorso a BLACKPOOL – REGNO UNITO si sono svolti i campionati Europei di Danze Latino americane; La competizione ha visto la vittoria dei campionati Europei di MELISSA ZECCA nella Categoria UNDER 14 e di ALESSIA FRANCESCHINI nella categoria UNDER 19 e UNDER 21.

Seguite sin dai primi passi dai maestri Andrea De Marco e Deborah Zecca direttori artistici della scuola di Danza “MAMACITA Latin Dance School” di Brindisi.

Rientrati in patria i due adolescenti, sono stati accolti da parenti e conoscenti con estremo entusiasmo, pronti e proiettati già ai Campionati del Mondo che si svolgeranno ad ASSEN in Olanda nel prossimo Novembre.