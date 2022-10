“LA DESTRA VERSO IL FUTURO” – PRESENTATO IL LIBRO DI TATARELLA

“La destra verso il futuro”. Presentato il libro diTatarella

Presentato questa sera presso Palazzo di Citta il libro “La destra verso il futuro. Itinetario di una svolta”, in ricordo di Pinuccio Tatarella, il fondatore, in Alleanza Nazionale, della destra moderna. Un libro mai pubblicato, con appunti inediti. E’ intervenuto il nipote di Tatarella, Fabrizio Tararella, figlio di Salvatore, e vice presidente della Fondazione Tatarella. Ha coordinato i lavori il consigliere comunale Massimo Ciullo. Sono intervenuti il sindaco di S. Vito dei Normanni, Silvana Errico, l’on. Antonello Trizza. Hanno partecipato il PRI, con il. Consigliere comunale Gabriele Antonino, il segretario cittadino del PD, Francesco Cannalire, l’ex consigliere comunale Gianluca Serra, e tanti esponenti politici di Fasano, Francavilla Fontana e altri comuni del territorio provinciale. Un appuntamento che e’ coinciso con l’elezione di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, gia’ AN, alla guida del Governo.