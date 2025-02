“La didattica che guarda il futuro”: il programma educativo dedicato a studenti per favorire la conoscenza del patrimonio culturale

“La didattica che guarda al futuro” è il programma educativo e formativo della Associazione Le

Colonne, rivolto a le scuole di ogni ordine e grado.

In virtù dell’esperienza pluriennale nel settore, l’Associazione Le Colonne presenta un servizio di

attività educative, laboratoriali e di visite guidate completo che tenga conto delle differenze di età,

lingua, istruzione, preparazione e interesse dei partecipanti.

Il programma nasce con l’intento di far conoscere lo straordinario patrimonio culturale e

paesaggistico di Brindisi e di Carovigno: nello specifico il Castello Alfonsino-Forte a Mare, in

collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e del Paesaggio, la Collezione

Archeologica Faldetta di Brindisi, in collaborazione con il Comune di Brindisi e il Castello e

Biblioteca di Carovigno, in collaborazione con il Comune di Carovigno.

Per ciascun sito, gestito dall’Associazione Le Colonne, si propongono attività che tengano conto delle

peculiarità storiche e architettoniche, avendo come finalità l’instaurarsi di una relazione virtuosa tra

il bene storico e gli studenti.

Ogni visita, ogni laboratorio, ogni attività, accresce il senso di appartenenza alla storia, attraverso la

conoscenza dei monumenti diffusi sul territorio.

Le attività sono, altresì, orientate all’inclusione sociale e pertanto modulate in base agli eventuali

bisogni speciali, affinché visite e laboratori siano accessibili a tutti.



Tutte le proposte rispondono al principio educativo del “learning by doing”, dell’approccio

esperienziale e della dimensione ludica come fonte di apprendimento e vengono progettate sulla base

di un’analisi costante delle esigenze dei fruitori.

“Rafforzare il legame con il mondo della scuola – afferma la presidente delle Colonne, Anna Cinti –

incrementare l’interazione tra realtà museali e territorio: sono questi gli obiettivi dell’offerta didattica,

con un’attenzione rivolta ai contenuti scientifici, all’approccio e al linguaggio in modo da avvicinare

in maniera piacevole e, al contempo, consapevole, bambini e ragazzi alla conoscenza del patrimonio,

favorendone la crescita culturale e individuale”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare ilsito www.pastpuglia.it,sezione didattica o scrivere

all’indirizzo di posta elettronica servizieducativilecolonne@gmail.com