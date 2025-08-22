La Dinamo Brindisi accoglie Emanuele Pantile nel progetto condiviso con l’Aurora Brindisi



La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’arrivo di Emanuele Pantile, classe 2008, play-

guardia di talento cresciuto nel vivaio dell’Aurora Brindisi, che vestirà la maglia biancoblu

nell’ambito del progetto tecnico condiviso con la società aurorina.

Pantile, dopo un anno di esperienza lontano da casa con la Benacquista Latina Basket, dove ha

avuto modo di confrontarsi con un ambiente altamente competitivo e formativo, ha scelto di tornare

nella sua città per intraprendere un percorso che unisce identità, crescita e ambizione. Il giovane

brindisino sarà infatti protagonista di un doppio impegno sportivo: da una parte sarà parte integrante

del gruppo della Dinamo Brindisi in Serie B Interregionale, dall’altra continuerà il suo percorso di

formazione giovanile disputando il campionato Under 19 Eccellenza con l’Aurora Brindisi.

Giocatore moderno e versatile, Pantile si distingue per la sua intelligenza cestistica, la capacità di

leggere e gestire il ritmo della partita, unita a un’ottima visione di gioco. Qualità tecniche e

personalità che lo rendono un profilo ideale per rappresentare lo spirito del progetto condiviso tra

Dinamo e Aurora: valorizzare i talenti locali, favorire la loro crescita sportiva e formativa,

consolidando un percorso che guarda con decisione al futuro del basket brindisino.