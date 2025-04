La Dinamo Brindisi chiude a testa alta una stagione da incorniciare

Si chiude con una sconfitta all’overtime, dopo una battaglia intensa ed emozionante, la splendida stagione della Dinamo Brindisi. I biancazzurri cedono in casa ad Angri Pallacanestro 84-86, al termine di una sfida combattuta e dal finale amaro, che chiude ufficialmente i Play-In Gold e una stagione comunque esaltante, vissuta da protagonisti nonostante le difficoltà incontrate nella seconda parte dell’anno.

La partita si apre con la Dinamo che prende progressivamente ritmo dopo un avvio equilibrato. Dopo il primo vantaggio firmato Angri (5-9 con Milojevic), Brindisi reagisce con le triple di Kovachev e Calò, trovando il primo sorpasso (11-9). Datuowei allunga le distanze e il primo quarto si chiude sul 17-12 con i liberi degli ospiti. Nel secondo quarto la Dinamo parte fortissimo: Di Ianni e Greco colpiscono da fuori e Brindisi tocca il massimo vantaggio sul 23-14. Gli ospiti provano a rientrare con Valle e Martinez, ma Di Ianni e Greco continuano a segnare dall’arco, tenendo la Dinamo avanti sul 29-19. Angri riesce a rimettersi in carreggiata grazie ai liberi di Martinez e all’energia di Valle, accorciando il divario fino al -3 (29-26). La Dinamo, però, riprende subito il comando con Datuowei e Kovachev, chiudendo il primo tempo avanti 40-35.

Dopo l’intervallo Angri parte forte e impatta a quota 42. Brindisi non si scompone e riprende a macinare gioco: Di Ianni firma un’altra tripla per il 47-42, mentre Datuowei mantiene i suoi davanti nel punteggio (55-49). Martinez prova a suonare la carica per gli ospiti e il terzo periodo si chiude su un tiratissimo 57-55. Nell’ultimo quarto Angri parte meglio, firmando il sorpasso con Milojevic (57-59) e allungando con Martinez fino al +5 (59-64). La Dinamo fatica a trovare il canestro, mentre gli ospiti raggiungono anche il massimo vantaggio sul +10 (61-71). La Dinamo mostra tutto il suo carattere: Kovachev riaccende le speranze (65-71), Stonkus infila la tripla del -1 (70-71) a poco più di un minuto dalla fine. Dopo il botta e risposta tra Borriello e Calò, è overtime sul 73 pari. Milojevic e Valle firmano il sorpasso per Angri, ma Stonkus, con sangue freddo, riporta la Dinamo avanti sul 79-77. Martinez e ancora Milojevic rispondono per gli ospiti, riportandoli in testa con un margine di +4. A pochi secondi dalla fine, Di Ianni mantiene le speranze brindisine con la tripla dell’84-

85. Milojevic realizza il libero che chiude definitivamente la partita.

Dinamo Basket Brindisi- Angri Pallacanestro 84-86 (17-12, 40-35, 57-55, 84-86)

Dinamo Brindisi: Greco 8, Montanile, Datuowei 16, Stonkus 27, Calò 7, Taurisano, Di Ianni 14, Kovachev 11, Beltadze 1 – All. Cristofaro

Angri Pallacanestro: Borciu 6, Malkic 5, Granata 2, Martinez 22, Montella, Valle 12, Mastrototaro, Bonanni 4, Borriello 9, Milojevic 26, Ouattara – All. Chiavazzo

Arbitri: Anselmi di Ruvo di Puglia (Ba) – Loccisano di Cosenza