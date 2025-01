La Dinamo Brindisi fa la storia: salvezza e Play-In Gold conquistati con la vittoria su Bari

Un traguardo straordinario per la Dinamo Brindisi, che si è imposta sul parquet della Tecnoeleva Adria Bari con il punteggio di 62-71 in una sfida fondamentale per il proprio cammino in Serie B Interregionale. Questo successo, ottenuto al PalaBalestrazzi in una partita vibrante e combattuta, vale la salvezza matematica con due giornate di anticipo e certifica la qualificazione tra le prime sei del girone G, assicurando l’accesso ai Play-In Gold della seconda fase del campionato, i quali metteranno in palio un posto nella Serie B Nazionale. Si tratta di un risultato storico per la compagine brindisina, al suo secondo anno nella quarta categoria nazionale.

La vittoria odierna è il frutto di una grande prova di squadra. La Dinamo ha dimostrato carattere e solidità, con ben quattro giocatori in doppia cifra: Datuowei, protagonista con 22 punti, Stonkus, Beltadze e Di Ianni, autore di una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi. Il tutto è stato impreziosito da un eccellente lavoro corale, testimoniato dai 13 assist distribuiti nell’arco del match. Privo di Calò, coach Cristofaro ha schierato nel quintetto iniziale Urbonas, Datuowei, Stonkus, Di Ianni e Pulli, trovando la giusta quadratura sin dalle prime battute. Dopo un avvio equilibrato sul 12- 13, la Dinamo ha preso il controllo del match con un break di 9-0, chiudendo il primo quarto sul 12-22. Nel secondo periodo, una difesa asfissiante e raddoppi sistematici hanno permesso alla squadra brindisina di allungare fino al massimo vantaggio di +22 (14-36), con Datuowei e Stonkus già protagonisti in doppia cifra. All’intervallo lungo, il punteggio era sul 18-38 a favore degli ospiti.

Nella ripresa, la Tecnoeleva Adria Bari ha cercato di reagire con un parziale di 7-0, che ha riacceso le sue speranze, ma la tripla di Urbonas ha subito spento l’entusiasmo. Nonostante i tentativi di rimonta guidati da Callara, autore di una prestazione da 30 punti, la Dinamo ha mantenuto il sangue freddo e ha chiuso il terzo quarto in vantaggio sul 37-53. Nell’ultima frazione, Bari ha piazzato un parziale di 11-2, trascinata da un Callara infuocato (4/7 da tre punti), arrivando fino al 51-57. I biancazzurri, però, hanno saputo mantenere pazienza e lucidità, gestendo il vantaggio con maturità e blindando una vittoria esterna dal valore incalcolabile.

La Dinamo tornerà in campo mercoledì 29 gennaio alle ore 20:30 per la sfida casalinga contro la Virtus Molfetta.

Tecnoeleva Adria Bari – Dinamo Basket Brindisi 62-71 (12-22, 18-38, 37-53, 62-71)

Adria Bari: Pelucchini, Traore 6, Mele, Rubino, Lupo 8, Callara 30, Preite 8, Anibaldi 8, Tartamella 2 – All. Console

Dinamo Brindisi: Greco, Montanile, Urbonas 3, Datuowei 22, Pulli 5, Stonkus 16, Di Ianni 15, Delvecchio, Beltadze 10, Taurisano – All. Cristofaro

Arbitri: Procacci di Corato (Ba) – Pezzella di Arzano (Na)