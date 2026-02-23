La Dinamo regge l’urto e supera Messina 70-63 conquistando la decima vittoria casalinga

La Dinamo Brindisi continua a costruire le proprie certezze tra le mura amiche e supera l’Ecojump Messina Basket School con il punteggio di 70-63 al termine di una gara ruvida, intensa e carica di contatti. Davanti a un PalaZumbo sempre più caldo e partecipe, i biancoazzurri conquistano la decima vittoria stagionale sul parquet di casa, respingendo con carattere il tentativo di rimonta dei siciliani e trovando nel finale i canestri decisivi per chiudere i conti. Prestazione di grande solidità per Andrea Costabile, autore di 16 punti e 21 di valutazione, ben supportato dai 16 punti di Stankovic e dalla doppia doppia di Gonzalez, che chiude con 14 punti e 11 rimbalzi.

Coach Cristofaro si affida al consueto quintetto composto da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. Ottimo approccio della Dinamo, che inaugura la gara con un parziale di 7-0 firmato dal duo Stankovic-Sapiega. Vinciguerra realizza i primi punti ospiti, ma Di Ianni risponde subito dalla distanza. Chakir prova a scuotere Messina con una tripla e il canestro del primo vantaggio siciliano, ma Stankovic chiude il primo quarto sul 13-12 in favore dei biancoazzurri. Il secondo periodo prosegue sulla stessa linea, caratterizzato da basse percentuali, palle perse e grande equilibrio. Stankovic colpisce, Marinelli replica dall’arco per il pareggio. Gonzalez trova i suoi primi punti e Sapiega riporta avanti la Dinamo, ma Chakir e Iannicelli firmano il nuovo sorpasso ospite sul 24-25. Nel finale di tempo, però, Sapiega dalla lunetta e Costabile con una tripla pesantissima consentono alla Dinamo di andare all’intervallo avanti 30-25.

Al rientro dagli spogliatoi la Dinamo prova a scappare: Stankovic realizza due canestri consecutivi e la tripla di Di Ianni vale il +7 (37-30). Beltadze e Chakir tengono Messina in scia, ma Gonzalez, Pulli e Costabile spingono i biancoazzurri fino al massimo vantaggio in doppia cifra sul 44-34. Gli ospiti reagiscono con un mini-break firmato Marinelli e, grazie a un tecnico trasformato e al canestro sulla sirena di Busco, tornano a contatto. È però la Dinamo a mantenere il vantaggio e a chiudere il terzo periodo avanti 48-47. L’ultimo quarto si apre con le triple di Costabile e Di Ianni, ma Warden e Chakir tengono Messina a contatto sul 58-55 a cinque minuti dalla fine. Costabile è glaciale dalla lunetta e riporta la Dinamo sul +4, ma Warden risponde con una tripla e Chakir firma il pareggio sul 62-62. Nel momento decisivo emerge il carattere della Dinamo: Stankovic realizza il nuovo vantaggio, Gonzalez è preciso ai liberi e, dopo un recupero di Costabile, è ancora Gonzalez a colpire in contropiede. A chiudere definitivamente i conti è la schiacciata in campo aperto di Di Ianni, che fissa il punteggio sul definitivo 70-63 e fa esplodere il PalaZumbo.

La Dinamo tornerà in campo domenica 1 marzo per l’ultima trasferta fuori regione sul parquet di Rende, con palla a due fissata alle ore 18.

Dinamo Basket Brindisi – Ecojump Messina Basket School 70-63 (13-12; 30-25; 48-47; 70.63)

Dinamo Brindisi: Greco, Costabile 16, Stankovic 16, Pulli 3, Gonzalez 14, Di Ianni 11, Sapiega 10, Pantile ne, Esposito, Cissè ne. Coach: Cristofaro

Basket School Messina: Lo Iacono 3, Marinelli 9, Vinciguerra 13, Iannicelli 4, Chakir 18, Beltadze 2, Warden 12, Busco 2, Contaldo ne, Sakovic ne. Coach: Sidoti

Arbitri: Anselmi-De Carlo