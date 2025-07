La Dinamo ritrova il suo capitano: Vincenzo Pulli torna in squadra per la stagione 2025/2026

La Dinamo Basket Brindisi è felice di annunciare il ritorno in squadra di Vincenzo Pulli che, dopo una parentesi di tre mesi lontano dal parquet biancoblu, è pronto a rimettersi al centro del progetto tecnico della società.

Classe 1998, pivot di 200 cm, è ormai da anni un volto familiare per i tifosi brindisini. Arrivato alla Dinamo nel 2019, da allora ha indossato questa maglia con la determinazione di chi sente realmente di appartenere a un gruppo, a una città e a un’identità sportiva. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di capitano e continuerà a farlo anche nella stagione 2025/2026, confermandosi non solo come uno dei punti di riferimento in campo, ma anche come guida dentro lo spogliatoio.

Nella stagione 2024/2025, prima della breve esperienza in serie C, viaggiava a 8.3 punti di media a partita, contribuendo in maniera concreta alla crescita della squadra nel campionato di B Interregionale. Oltre ai numeri, ciò che rende speciale il ritorno di Vincenzo è il legame profondo che ha costruito con la maglia Dinamo, un legame fatto di fatica, passione, sudore e rispetto reciproco.

La società accoglie il suo ritorno con entusiasmo e convinzione, certa che il suo contributo sarà ancora una volta decisivo nel percorso sportivo e nella formazione del gruppo.

Le dichiarazioni di Pulli: “Sono molto contento di continuare a far parte della Dinamo per il sesto anno consecutivo. Per me è una grande responsabilità ed è anche una motivazione in più per fare ancora meglio rispetto alla scorsa stagione. Essere confermato capitano è un segnale di fiducia che sento forte, e che mi spinge a dare sempre il massimo per la squadra, lo staff e l’ambiente che ci sostiene ogni giorno”.