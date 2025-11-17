La Dinamo sfiora l’impresa: Climaway Basket Monopoli vince in volata 85-83

La Dinamo Brindisi manca di un soffio il colpo esterno alla Tendostruttura di Monopoli. La Climaway si impone 85-83 al termine di una gara equilibrata e decisa solo negli ultimi secondi: la tripla tentata da Di Ianni per il possibile sorpasso non trova il bersaglio e sancisce il successo dei padroni di casa. La squadra di coach Cosach Cristofaro approccia bene il match grazie ai 10 punti di Pulli e a un attacco efficace sia in transizione sia dalla lunga distanza. Nella ripresa, però, Monopoli alza l’intensità, cambia ritmo e costruisce nell’ultimo periodo il parziale decisivo che ribalta l’inerzia dell’incontro. Alla Dinamo non bastano i 23 punti di Jovanovic e i 22 di Sapiega.

La Dinamo parte con Jovanovic, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. È proprio Pulli ad aprire il match su assist di Stankovic; Zupan risponde dalla lunetta e infila la tripla del primo vantaggio locale. Ancora Pulli protagonista, poi Di Ianni e Jovanovic colpiscono dall’arco per il 5-10.

Funziona alla perfezione l’asse Stankovic–Pulli, Sapiega e lo stesso capitano firmano il primo vantaggio in doppia cifra (9-21). La Dinamo viaggia a ritmi alti e chiude il primo quarto avanti 11-21. Milosevic prova a ricucire con 7 punti di fila (19-24), ma Jovanovic tiene il passo e Greco centra la tripla del nuovo +9. Ne nasce un botta e risposta dalla distanza tra Greco e Mastrototaro, con i brindisini che toccano il +13 grazie a Di Ianni e Sapiega (27-40). Monopoli rimane però in scia con tre triple consecutive; Cissé, pur a mezzo servizio, entra e segna i due punti che fissano il 38-44 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la Climaway trova subito il pari con Azzaro e Zupan. Sapiega riporta avanti i biancazzurri, ma Savoldelli sigla la tripla del vantaggio locale (49-48). Stankovic ispira due canestri consecutivi di Sapiega e Cissé, e la tripla di Jovanovic respinge il tentativo di fuga dei padroni di casa (52-57 al 15’). Cissé domina sotto canestro e la Dinamo torna sul +10, ma Monopoli accorcia dalla lunetta. Jovanovic realizza un gioco da tre punti, poi Savoldelli chiude il terzo periodo sul 62-66. L’ultimo quarto si apre con le triple di Spatti e Jovanovic. La Dinamo però perde ritmo e Monopoli, con Savoldelli, Calisi e Zupan, piazza il parziale che vale il +7 (76- 69) e timeout obbligato per coach Cristofaro. Greco prova a riavvicinare i suoi con la tripla

dall’angolo, ma l’inerzia è ormai dei biancoverdi, che con Zupan toccano il massimo vantaggio 82-72. La Dinamo reagisce d’orgoglio: tre triple consecutive riportano la gara in equilibrio per il

-4. Sapiega, servito ancora da Stankovic, porta la squadra a un solo possesso di distanza. La palla persa di Calisi regala agli ospiti 8 secondi per il tiro della vittoria: Di Ianni ci prova, ma la conclusione è corta. La Climaway Monopoli può così chiudere sul definitivo 85-83.

La Dinamo tornerà in campo domenica 23 novembre alle ore 18:00 al PalaZumbo, nella sfida interna contro l’Adria Bari.

Climaway Basket Monopoli – Dinamo Basket Brindisi 85-83 (11-21, 38-44, 62-66, 85-83)

Basket Monopoli: Azzaro 3, Annese, El Agbani 5, Savoldelli 13, Spatti 9, Mastrototaro 6, Calisi 14, Zupan 22, Milosevic 13, Mastroianni ne, Pirrelli ne, Indiveri ne. Coach: Ponticiello

Dinamo Brindisi: Greco 12, Stankovic, Jovanovic 23, Pulli 10, Di Ianni 8, Sapiega 22, Cissè 8, Pantile ne, Costabile ne, Sannelli ne, Paciulli ne. Coach: Cristofaro

Arbitri: Greco – Loccisano