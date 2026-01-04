La Dinamo apre il 2026 con una vittoria: batte Mola 79-73 e resta imbattuta in casa

Inizia nel migliore dei modi il 2026 per la Dinamo che supera 79-73 il Mola New Basket al termine di una gara intensa e combattuta, maturata minuto dopo minuto dopo un avvio tutt’altro che entusiasmante. Un’altra vittoria casalinga per i biancazzurri, che rendono il Palazumbo un vero e proprio fortino. Il girone di andata si chiude con un percorso netto tra le mura amiche con sette vittorie su sette partite disputate. Top scorer dell’incontro per la Dinamo è Sebastian Gonzalez con 24 punti, ben supportato dai 22 di Karolis Sapiega e dalla prova solida e completa di Alfonso Di Ianni, autore di 13 punti e 9 rimbalzi.

Coach Cristofaro schiera in avvio il quintetto composto da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. L’inizio di gara è tutto di marca ospite. Mola parte forte con D’Agnano e Ramponi, piazzando un immediato 0-8 che costringe il tecnico biancazzurro al timeout. Gonzalez sblocca la Dinamo con un mini-parziale personale, ma Mola continua a produrre gioco e al 6’ tocca il massimo vantaggio sul 5-16. I padroni di casa si sbloccano anche dall’arco, ma il primo quarto si chiude sul 16-23 per gli ospiti. Nella seconda frazione la Dinamo cambia passo: aumenta l’intensità difensiva e trova soluzioni offensive più fluide, rientrando fino al -3 con il canestro in transizione di Sapiega (26-29). Dopo il 2/2 dalla lunetta di Cissè, Costabile firma il primo sorpasso biancazzurro sul 30-

29. All’intervallo lungo la Dinamo è avanti 39-36.

Il rientro dagli spogliatoi è convincente. I biancazzurri volano sul +7 (45-38), ma Mola reagisce immediatamente con due triple consecutive di Ramponi e Freimeyer che riportano il match in equilibrio. La risposta della Dinamo è decisa con Sapiega, Cissè e Di Ianni che guidano un parziale di 14-5 che vale la doppia cifra di vantaggio (59-49). Freimeyer e Beltramino interrompono il break, fissando il punteggio di fine terzo quarto sul 59-54. L’ultimo periodo si apre in salita per la Dinamo che subisce il rientro di Mola fino al -2 firmato ancora da Ramponi (62-60). La reazione biancazzurra è però di grande carattere: Sapiega e Cissè dominano nel pitturato, mentre la tripla di Greco dall’arco allarga il divario fino al +11 a 6’43’’ dalla sirena (71-60). Nel finale la Dinamo spreca qualche possesso e concede a Mola il rientro fino al -3 (76-73) grazie alla precisione di Ramponi dalla lunetta. Nel finale Cissè e Sapiega sono freddi dalla lunetta e chiudono definitivamente i conti. .

La Dinamo tornerà in campo domenica 11 gennaio contro Castellaneta per l’ultima giornata del girone di andata. Palla a due alle ore 18.00

Dinamo Basket Brindisi – Mola New Basket 2012 79-73 (16-23; 39-36; 59-54; 79-73)

Dinamo Brindisi: Greco 3, Costabile 4, Stankovic, Gonzalez 24, Pulli 3, Di Ianni 13, Sapiega 22, Cissè 10, Pantile ne, Sannelli ne, Paciulli ne. Coach: Cristofaro

Mola New Basket: Ramponi 25, Freimeyer 10, Beltramino 19, D’Agnano 10, Samardzic 7, Mazzeo 2, Barnaba, Pautasso ne, Nonna ne. Coach: Sordi

Arbitri: Procacci-Buonasorte