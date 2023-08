LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ARRESTA TRAFFICANTE

ORITANO PER PRODUZIONE E TRAFFICO ILLECITO DI EROINA E

DETENZIONE ILLEGALE DI UNA PISTOLA E MUNIZIONI

La Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica

Sicurezza, in data 26.07.2023 ha tratto in arresto un 49enne, noto trafficante di droga,

residente ad Oria (BR).

A seguito di una perquisizione locale, delegata dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Brindisi, sono stati rinvenuti 517 grammi di eroina sotto forma di “panetto”, 12

grammi di eroina in forma pietrificata, 2,7 grammi di hashish, 190 grammi di sostanza da

taglio, una pistola a funzionamento semiautomatico marca Beretta calibro 9×21, provento di

furto avvenuto nel 2012 in un’abitazione di Manduria, n. 46 proiettili calibro 9×21, n. 6

proiettili calibro 38 speciale. Nel corso della suddetta attività è stato scoperto altresì un vero

e proprio laboratorio, situato in aperta campagna del comprensorio oritano, fornito di tutte le

attrezzature (forno, pressa, frullatore, bilancia e altro materiale) occorrenti per il taglio, la

preparazione ed il confezionamento dello stupefacente.

Il Gip di Brindisi ha successivamente convalidato l’arresto del soggetto, che annovera a suo

carico oltre venti condanne in materia di stupefacenti, disponendo l’applicazione della

misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di ricettazione, detenzione

illegale di arma comune da sparo e di munizioni, produzione e traffico illecito di sostanze

stupefacenti in maniera continuata.