La dirigente: “Le Commissioni? Non sono una priorità”. E Quarta (fdi) parla di politica ostaggio dei dirigenti

La politica ostaggio dei dirigenti: un problema che non possiamo più ignorare

Come Presidente della Commissione Ambiente, mi trovo costretto a denunciare pubblicamente un episodio che mette in luce una questione grave e preoccupante: la politica è oramai ostaggio dei dirigenti.

In seguito alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini, ho convocato una riunione di lavoro per discutere dell’emergenza rifiuti, richiedendo la presenza della Dirigente Macchitella e del DUC Ing. Fischetto. La convocazione è stata inviata ben cinque giorni fa. Tuttavia, solo questa sera, dopo mia sollecitazione, la Dirigente Macchitella ha ritenuto informarmi che non parteciperà alla riunione, poiché non ritiene prioritario l’argomento.

Considero questa decisione estremamente scorretta e fuori luogo. È inaccettabile ritenere la questione rifiuti un argomento di second’ordine, specialmente considerando che i cittadini brindisini sono costretti a pagare la Tari più alta d’Italia. Questa situazione non solo dimostra una mancanza di rispetto verso il lavoro delle istituzioni politiche, ma anche una totale disconnessione dalle reali esigenze della popolazione.

La gestione dei rifiuti è un tema cruciale per la salute pubblica e la qualità della vita dei nostri cittadini. Ignorare questa emergenza significa trascurare i doveri fondamentali di chi ricopre ruoli dirigenziali nella pubblica amministrazione.

Ribadisco la mia determinazione a portare avanti questa battaglia per il bene della nostra comunità. Non permetterò che le priorità dei cittadini vengano messe in secondo piano. Chiedo dunque un immediato intervento delle autorità competenti per garantire che i dirigenti adempiano ai propri doveri con la serietà e l’impegno richiesti dal loro ruolo.

Confido nel supporto dei cittadini e delle istituzioni affinché si possa tornare a lavorare con efficienza e trasparenza per risolvere le problematiche che affliggono il territorio.

Roberto Quarta Presidente della Commissione Ambiente di Brindisi