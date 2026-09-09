La discussione sul ddl “Antisemitismo” arriva nelle piazze italiane

Il Comitato di Brindisi contro il genocidio del popolo palestinese, il riarmo e per la pace aderisce all’appello contro il “ddl antisemitismo” basato sulla definizione IHRA promosso e lanciato da tantissime organizzazioni ed e’ sceso in piazza Vittoria per partecipare al presidio-maratona in concomitanza della ripresa della discussione alla camera in Commissione Affari Costituzionali per chiedere, assieme alle tante piazze d’Italia che hanno convocato iniziative contro il ddl antisemitismo lo stop della norma liberticida. Il ddl Antisemitismo, in discussione il oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, vuole introdurre nella legge italiana la definizione

IHRA (International Holocaust Remebrance Alliance), la quale tende a sovrapporre le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita.