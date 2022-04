LA FEDERAZIONE GIOVANI SOCIALISTI HA COMMEMORATO IL 25 APRILE IN PIAZZA MATTEOTTI

il 25 Aprile 2022, la Federazione dei Giovani Socialisti Brindisi ha deciso di commemorare la Liberazione in piazza Giacomo Matteotti mettendo, a fianco all’epigrafre a lui dedicata, un mazzo di garofani rossi. Il segretario Gabriele Zammillo, oltre a ricordare il giovane deputato socialista assassinato per aver denunciato i brogli commessi dai fascisti durante le elezioni del 1924, ha voluto ricordare l’eroica resistenza civile ucraina e di come non sia corretto auspicare una contradditoria pace senza giustizia e rispetto del Diritto Internazionale.

Noi giovani socialisti non dimentichiamo il sacrificio di tanti uomini e donne che hanno donato la libertà; ed è proprio per questo valore che noi, insieme alla società civile, dobbiamo vegliare in Italia.

La libertà è un diritto di tutti i popoli che resistono agli invasori; condanniamo fermamente l’aggressione russa, che non ha assolutamente giustificazioni, neanche la scusa dell’espansione della NATO. Su di essa si può discutere riguardo gli errori fatti nella storia, ma è innegabile che all’Occidente abbia garantito la libertà, il benessere e la sicurezza.