LA FELTRINELLI POINT BRINDISI COMPIE 10 ANNI!

“Le librerie non si creano, le librerie crescono-Augustine Birrell”. La Feltrinelli Point Brindisi festeggia un traguardo importante: dieci anni. Era il sei giugno 2013 quando la nostra città si arricchiva di un luogo dove si respira cultura. Dieci anni intensi e tanta è la soddisfazione di Francesco Carlucci che ricorda con entusiasmo tutto quello che è successo in questi anni, con tanta motivazione per il futuro che sicuramente riserverà bellissime sorprese. Moltissime sono state le presentazioni delle novità editoriali alla presenza degli autori nello store e le rassegne in location prestigiose. Numerosi i firma-copie che hanno attirato l’attenzione di un pubblico di tutte le età. Non sono mancati i cantanti famosi del panorama musicale nazionale. Una libreria è un luogo magico, non è semplicemente un negozio. Recarsi in libreria significa scegliere un libro, curiosare fra i tanti titoli, condividere emozioni. L’importanza della lettura è innegabile ed è sempre bene ricordare che senza cultura non si va da nessuna parte. Congratulazioni per questo traguardo importante, con l’augurio di raggiungerne altri mille. Anna Consales