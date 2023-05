LA FEMCA CISL TORNA PRIMO SINDACATO NELLA VERSALIS

La Femca CISL torna, dopo anni, ad essere il primo sindacato nello stabilimento ENI Versalis di Brindisi, conquistando ben 5 rappresentanti RSU.

La Segreteria Territoriale della Femca CISL di Taranto-Brindisi ringrazia tutti i lavoratori, iscritti e simpatizzanti, per la fiducia accordata alla propria lista nelle elezioni per il rinnovo della RSU/RLSSA in ENI Versalis.

Il successo ottenuto dalla Femca CISL è frutto del costante impegno messo in campo da tutta l’organizzazione sindacale nel farsi portavoce di ogni singola istanza di ogni lavoratore. Ciò, grazie al lavoro di squadra e alla forte sinergia che lega i componenti della segreteria, i dirigenti territoriali, gli attivisti e i semplici iscritti che seguono le proprie realtà aziendali.

La Segreteria Femca CISL Taranto-Brindisi esprime la sua gratitudine a ognuno di loro e in particolar modo al componente della commissione elettorale Vincenzo Carriere e a tutti i candidati di questa tornata elettorale: Alessandro Di Totero, Cosimo Ardillo, Ivano Pomes, Nicola Lezzi, Pasquale La Corte, Roberto Siciliano, Antonio Picciolo e Giuseppe Santuccio.

Il nostro ringraziamento va a tutti i dipendenti di ENI Versalis per l’altissima affluenza al voto, specchio di una grande cultura sindacale nello stabilimento e allo stesso tempo indicatore di quanto siano numerose le necessità dei lavoratori e di quanto sia alta la fiducia nelle rappresentanze sindacali.

Il risultato elettorale ci affida un compito importante che sicuramente sapremo ottemperare al meglio per perseguire gli obiettivi di tutela e di

sviluppo aziendale.