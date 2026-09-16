“La Fera 2026”, un anno di rigenerazione per Latiano

Venerdì 18 settembre 2026, alle ore 12.00, presso il Comune di Latiano presso il Palazzo Polivente “Graziano Zizzi” via Roma (nei pressi dei giardini pubblici), si terrà la presentazione ufficiale del programma de “La Fera 2026”, alla presenza del Sindaco, dell’Assessore alle Attività Produttive, dell’Amministrazione comunale, delle associazioni e dei partner coinvolti.

L’edizione 2026 nasce come “anno di rigenerazione”, un vero e proprio anno ponte pensato per ridisegnare il ruolo della Fera nel tessuto cittadino e proiettarla verso la candidatura ai Grandi Eventi Puglia 2027. Non più solo un calendario di appuntamenti, ma un percorso di tre settimane, dal 17 settembre al 4 ottobre, capace di tenere insieme tradizione, comunità e futuro.

Alla base del programma vi è una relazione di indirizzo che ha definito tre assi tematici principali: radici, comunità, futuro. Le radici sono quelle della Latiano contadina, delle produzioni agroalimentari di qualità, dei giochi popolari e dei saperi artigianali; la comunità è il coinvolgimento di associazioni, Pro Loco, parrocchie, realtà sportive e culturali; il futuro è rappresentato dalla promozione turistica, dallo sviluppo locale, dalle iniziative per i giovani, dalla lettura e dallo sport come strumenti di benessere e inclusione.

Durante la conferenza stampa saranno illustrati i principali filoni del programma: dai percorsi enogastronomici come “Rosso di Fera” e la XLVIII Sagra ti li Stacchioddi, alle visite guidate alle aziende agricole del territorio, fino ai momenti di approfondimento come il seminario “L’agricoltura torna al centro” e il convegno “Muoversi è salute”, dedicati rispettivamente allo sviluppo rurale e al binomio sport-benessere.

Ampio spazio sarà riservato anche alla musica e allo spettacolo, con serate diffuse, tribute band, format popolari come il Summer Show e Summer Grill aspettando La Fera e il grande concerto di Antonio Amato Orchestra, evento clou dell’edizione, oltre alla Sagra ti li Stacchioddi accompagnata da musica itinerante e dalla “Salento Funk Orchestra”.

La Fera 2026 si presenta così come un laboratorio operativo: una piattaforma di promozione territoriale integrata che mette in rete istituzioni, associazioni, imprese e cittadini, sperimentando un format destinato a consolidarsi in vista dei Grandi Eventi Puglia 2027.

Informazioni per la stampa

Per accrediti, interviste e materiali di approfondimento sul programma dettagliato de “La Fera 2026”, è possibile contattare l’Ufficio SUAP del Comune di Latiano email attivitaproduttive@comune.latiano.nr.it o al numero 348 383 6930.