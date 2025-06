La Festa della Repubblica a Brindisi

Cerimonia commemorativa del 79^ anniversario della proclamazione della Repubblica in piazza Santa Teresa, a Brindisi. Un evento che rappresenta un appuntamento irrinunciabile per tutti i rappresentanti istituzionali, così come per il mondo delle associazioni e della scuola. Ad organizzarlo, come di consueto, la Prefettura di Brindisi in collaborazione con la Brigata Marina San Marco, il Comune di Brindisi e l’Ufficio scolastico provinciale. Il tutto, quest’anno arricchito da una mostra sulla Repubblica italiana ed i suoi simboli allestita con le opere realizzate dagli studenti di istituti scolastici della città.

In piazza, invece, la cerimonia dell’alzabandiera, il passaggio in rassegna dei reparti militari e la deposizione della corona di alloro al Monumento ai caduti. Poi il messaggio del Presidente della Repubblica e l’intervento del Prefetto Luigi Carnevale sul valore di questa celebrazione che richiama all’unità tutti i cittadini intorno ai valori della democrazia e della libertà.