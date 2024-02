La festa dell’amore con Papa Francesco per i ragazzi di “Raggio di sole”

LA FESTA DELL’AMORE CON PAPA FRANCESCO PER I RAGAZZI DEL CENTRO DIURNO “RAGGIO DI SOLE”

La festa dell’amore con Papa Francesco per i ragazzi del Centro Diurno “Raggio di Sole”.

Incontro con il Pontefice nel giorno di San Valentino.

Una festa dell’amore indimenticabile, un giorno che rimarrà impresso nella memoria di tutti i ragazzi e gli operatori del Centro Diurno “Raggio di Sole”, gestito da oltre un anno dalla Coop Emmanuel Servizi Sanitari. Lo scorso 14 febbraio, infatti, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i ragazzi e, insieme a loro, gli organizzatori del gruppo della MotorTerapia, il cui contributo è stato cruciale per la realizzazione della giornata a Città del Vaticano.

L’incontro è stato caratterizzato da una grande emozione collettiva, mentre le parole del Pontefice hanno ricordato che l’accidia si può “superare solo con la pazienza della fede”.

Vedere così da vicino il Santo Padre, che con il suo solo sguardo è stato balsamo per i cuori commossi da un’esperienza così inedita, ha reso il loro San Valentino ancora più ricco di amore per il prossimo.

Per i ragazzi il discorso del Papa è stato fonte di grande gioia e per gli operatori si è trattato dell’ulteriore riconferma del valore più alto della vita, quello di mettersi al servizio degli altri.