La Fials risponde alle accuse del “San Raffaele”

In risposta al comunicato della Fondazione San Raffaele, la FIALS – Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità – intende chiarire la propria posizione in merito alle accuse mosse dalla Presidenza della Fondazione San Raffaele, sottolineando la coerenza e la trasparenza delle proprie azioni e scelte sindacali. La FIALS sottolinea di essere sempre rimasta fedele ai propri principi e agli interessi degli iscritti, affrontando le difficoltà con il giusto spirito critico, ma senza mai tradire la fiducia dei lavoratori. In particolare, l’organizzazione ha sottolineato che nessun sindacalista all’interno della FIALS avrebbe mai potuto opporsi a un processo di internalizzazione, un passo ritenuto fondamentale per la stabilità e il benessere del personale. “Riconosciamo i 24 anni di gestione di eccellenza della Fondazione San Raffaele, nonostante le innumerevoli criticità emerse negli ultimi anni e non risolti!

Abbiamo spesso cercato di comprendere e giustificare le difficoltà dell’imprenditore, riconoscendo che, in assenza di una gara pubblica, era prevedibile che non potesse essere incentivato a investire ulteriormente”. Fatta questa precisazione, il Segretario Generale della FIALS, Giuseppe Carbone, esprime preoccupazione per il crescente clamore mediatico che sta circondando la vicenda. “Il focus – dice – dovrebbe rimanere sul benessere dei lavoratori e sulla ricerca di soluzioni concrete, piuttosto che su dichiarazioni pubbliche o battaglie mediatiche. L’organizzazione che rappresento è profondamente preoccupata dal modo in cui la questione viene strumentalizzata per fini propagandistici. Riteniamo che la vera tutela dei lavoratori si ottenga attraverso un lavoro costante sui tavoli che contano (Regione, ASL) basato sul dialogo e sulla collaborazione, piuttosto che su proclami e posizioni politiche. Ribadiamo l’approccio della FIALS, volto a evitare il rischio di trasformare una questione delicata in un terreno di scontro pubblico, preferendo invece un impegno concreto, concentrato su soluzioni reali e durature per i lavoratori”.