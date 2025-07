La FILCTEM chiede incontro al Prefetto su “Attività lavoratori in appalto Versalis e rinnovo appalti”

La FILCTEM continua la sua mobilitazione contro la scelta di Eni Versalis di fermare la chimica di base in Italia, non abbiamo sottoscritto a Roma il Protocollo Ministeriale dello scorso 10 marzo 2025, per la non condivisione della scelta di Governo ed Eni Versali e per la mancanza di garanzie per la tenuta dei livelli occupazionali dei lavoratori dell’indotto.

Nei giorni scorsi una Nota della FILCTEM Nazionale che vi riportiamo in allegato.

La FILCTEM CGIL di Brindisi, invece ieri ha richiesto un incontro a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi, con la presenza di Eni Versalis e Confindustria Brindisi e per cercare di avviare una discussione per la tutela dei livelli occupazionali.

Nei primi giorni di aprile abbiamo richiesto formalmente a Confindustria di incontrare presso la sua sede Versalis per conoscere il cronoprogramma delle attività di “conservazione” degli impianti e il piano di committenza per le aziende per la garanzia dei livelli occupazionali presenti a quella data.

Quella discussione non è mai stata prevista e oggi ci viene riportato dai lavoratori che Versalis avrebbe esaurito il budget contrattuale di varie attività dell’appalto, per il perimetro di rappresentanza della FILCTEM, le aziende che garantiscono attività di ponteggi e coibentazioni.

Era per noi chiaro che con la chiusura del cracking e la messa in conservazione dell’impianto, iniziata lo scorso 1° aprile 2025, le normali attività si sarebbero ridotte, abbiamo motivo di temere che la situazione si aggraverà decisamente con la fermata del PE 1/2 prevista per inizio 2026, o che si appesantirà dopo che ENI ha deciso di chiudere in anticipo dal 1° luglio il Cracking di Priolo, anziché a fine dicembre 2025 come previsto.

Un altro elemento essenziale è conoscere cosa intende fare Versalis alla scadenza dei contratti di appalto se andare avanti con delle proroghe o indire nuove gare.

Questi sono tutti elementi, essenziali, per ricercare da subito le garanzie occupazionali dei lavoratori, alcuni dei quali con Contratti di lavoro a scadenza, già qualche mese fa non sono stati riconfermati.

Antonio Frattini

Segretario Regionale FILCTEM Puglia