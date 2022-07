LA FIOM-CGIL BRINDISI A SOSTEGNO DI UNA MOBILITAZIONE DEI LAVORATORI METALMECCANICI NEGLI APPALTI DEL PETROLCHIMICO

Alle provocazioni delle multinazionali che ledono i diritti dei lavoratori negli appalti del Petrolchimico il sindacato unitariamente ha il dovere di organizzarsi per impedire che i lavoratori metalmeccanici siano espulsi dal processo produttivo territoriale. L’arroganza degli imprenditori sta superando ogni limite, facendo leva sulla paura dei lavoratori di perdere il posto di lavoro. Per questa ragione i lavoratori sono sottoposti ad ogni sorta di ricatti da parte di alcune aziende senza scrupoli che alle giuste richieste sindacali dei lavoratori rispondono con la solita frase ” se non ti piace puoi anche andartene”. Pertanto questa condizione si può contrastare solo con la lotta unitaria di tutti i lavoratori metalmeccanici del area petrolchimica.

LA FIOM è pronta a mobilitarsi e fare la sua parte insieme a tutti.

Angelo LEO

Segretario Generale FIOM CGIL Brindisi