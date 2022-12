“LA FISICA CHE CI PIACE” ALLA SMART SCIENCE DEL “FERMI-MONTICELLI”

Sold out “La Notte di Smart Science” al Teatro Verdi con il famoso tiktoker

Dicembre è il mese della tradizionale rassegna del “Fermi Monticelli”, appuntamento appassionante che entusiasma la comunità del liceo scientifico e i giovani studenti delle scuole secondarie di I grado in visita. Quest’anno le richieste dalle scuole cittadine sono state tali da necessitare una mattina aggiuntiva, portando così la mostra a 4 giorni, dal 13 al 16 dicembre.

Tante le attività proposte dai giovani liceali, che in maniera interattiva stanno coinvolgendo i più piccoli con esperimenti di Fisica, Chimica, Biologia, attività di Matematica e Informatica, oltre ad esibizioni di danza e teatrali, anche in lingua latina.

Grande attesa stasera per “La Notte di Smart Science”, in un Teatro Verdi Sold Out che vedrà ospite il famoso tiktoker Prof. Vincenzo Schettini, meglio noto sui social come “La Fisica che ci piace”. L’intervento del famosissimo prof si inserirà nella serata dedicata alla presentazione di alcune attività particolarmente significative realizzate dai ragazzi del Liceo; a conclusione alcuni brani natalizi ad opera delle Scuole ad indirizzo musicale dell’IC Bozzano-Centro, dell’IC Casale e dell’IC Sant’Elia.