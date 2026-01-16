La fisioterapista della Nazionale di volley ieri a Brindisi

La dottoressa Maira Di Vagno, fisioterapista nel team medico sportivo della nazionale italiana di pallavolo femminile stata la protagonista di un incontro che si è tenuto ieri con gli studenti del corso di laurea in fisioterapia. Maira Di Vagno si è laureata nel Polo Universitario di Brindisi e ha portato con sé le medaglie del campionato mondiale e delle Olimpiadi vinte dalla squadra.

“Maira – dice la professoressa Gabriella Chionna, coordinatrice dei corsi di laurea – ha invitato i ragazzi, seguendo il suo esempio, a porsi obiettivi ambiziosi inseguendo i propri sogni. Li ha invitati ad approfondire le proprie conoscenze e a continuare a studiare anche dopo la laurea. È stato un momento di grande valore formativo e umano, durante il quale gli studenti hanno potuto conoscere da vicino un percorso professionale di eccellenza, fatto di studio, passione, impegno e crescita continua”.

L’incontro si è rivelato stimolante e altamente motivante, con grande interesse e partecipazione da parte degli studenti, che hanno seguito con attenzione e curiosità il racconto dell’esperienza professionale, umana e sportiva. È stata un’occasione preziosa per dimostrare come la formazione universitaria possa aprire le porte a carriere di alto livello e come il legame con il proprio Ateneo possa continuare nel tempo.

Il direttore generale Maurizio De Nuccio, intervenuto per un saluto in videoconferenza, ha rinnovato i complimenti per i traguardi prestigiosi raggiunti dalla dottoressa Di Vagno ringraziandola per la sua presenza a Brindisi e invitandola a rinnovare la sua disponibilità in altri eventi formativi nel Polo Universitario.

“Tutto lo staff didattico di sede e i tutor clinici presenti – conclude la professoressa Chionna – hanno partecipato non senza emozione all’incontro, ricordando il triennio di formazione universitaria di Maira, orgogliosi testimoni della sua realizzazione professionale e della sua felicità”.