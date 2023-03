LA FISMIC/CONFSAL SUL CONTRATTO INTEGRATIVO AVIO AERO

Rinnovo contratto integrativo Avio Aero, la Fismic Confsal:

“Richiesto l’incontro per Contratto Integrativo. Puntiamo a un

sistema di relazioni industriali costruttivo”

Napoli, 02 marzo. “Siamo all’avvio di una costruttiva discussione sul futuro del sistema di relazioni

industriali che sia innovativo e partecipativo” dichiara il Coordinamento Nazionale Avio Aero della Fismic

Confsal.

La Fismic Confsal ha presentato la proposta di Piattaforma a dicembre 2022; una proposta di Piattaforma

che rappresenta tutte le voci dei lavoratori, ascoltati tramite un sondaggio negli stabilimenti. I lavoratori

Avio Aero sono stati interpellati e le loro idee prese direttamente in considerazione per creare la proposta

di Piattaforma poi approvata dal coordinamento nazionale Fismic Confsal.

“La strategia della nostra politica sindacale – prosegue – è quella, infatti, di valorizzare lavoratrici e

lavoratori tramite l’ascolto serio e strutturato delle loro esigenze. Il Sindacato non può non essere cosciente

dei momenti di grande trasformazione che stiamo attraversando per questo è importante avanzare

richieste concrete e consapevoli del contesto”

“Tra gli obiettivi principali che discuteremo con Avio Aereo vi è il miglioramento del PDR, attraverso una

connessione più stretta e verificabile tra le prestazioni dei lavoratori e i risultati, la valorizzazione

dell’indicatore di qualità e la possibilità di destinare una quota PdR in beni e servizi di welfare così

beneficiando della detassazione, riconoscendo, a fronte di questa libera scelta, ai lavoratori un incremento

del valore premio del 10%. In ambito del riconoscimento professionale di definire un sistema di

valutazione professionale e conseguente attribuzione livello. Costituire un meccanismo premiante,

individuale e di squadra, che riconosca le innovazioni. Richiesti inoltre miglioramenti anche in ambito di

previdenza e assistenza sanitaria integrativa così come ulteriori accorgimenti in ambito di orario di lavoro e

flessibilità”

La Fismic Confsal ancora una volta si rende portavoce di tutte le opinioni dei lavoratori e con impegno e

dedizione ha creato una Piattaforma pregna di proposte, senza cadere in sterili proteste o richieste non

fattibili.

“Crediamo in un sistema di relazioni industriali innovativo che generi una relazione win-win tra azienda e

lavoratori. Questo vuole dire trasparenza nella gestione quotidiana attraverso l’informazione ai lavoratori.

Offrire la possibilità a singoli lavoratori o in gruppo di avanzare delle richieste di approfondimento di

criticità attraverso procedure semplici e chiare. Dare spazio, infine, al confronto e al dialogo che noi, come

Fismic Confsal, vogliamo portare avanti sulla base di competenza e professionalità. Siamo fiduciosi nella

volontà dell’azienda di voler perseguire un percorso virtuoso nella contrattazione di secondo livello.

Auspichiamo la convocazione del tavolo in tempi brevi data l’impellenza di permettere ai lavoratori di

usufruire delle agevolazioni in tema di tassazione” conclude il Coordinamento Nazionale Avio Aero della

Fismic Confsal.