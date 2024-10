La Flai Cgil Brindisi con gli studenti del Nautico di Brindisi alla scoperta del tradizionale mestiere della pesca

La Flai Cgil Brindisi, in collaborazione con l’Istituto tecnico Nautico Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi di Brindisi, organizza una battuta di pesca didattica per gli studenti del terzo anno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura del mare e al settore della pesca, un ambito strategico per l’economia locale e nazionale, ma che soffre il problema del ricambio generazionale.

La giornata si svolgerà il 23 ottobre, dalle 9 alle 14, e sarà suddivisa in due momenti: uno in mare e uno a terra. Gli studenti vivranno l’esperienza di una battuta di pesca a bordo di barche da pesca-turismo, apprendendo direttamente dai professionisti le tecniche di pesca e le operazioni quotidiane del mestiere.

A seguire, a terra, saranno illustrate attività complementari come la riparazione delle reti da pesca e altre operazioni essenziali per i pescatori. Inoltre all’interno del molo di Torre Canne gli studenti incontreranno i sindacalisti della CGIL con cui, oltre ad approfondire le peculiarità del settore e far conoscere il sindacato e il proprio ruolo alle nuovi generazioni, saranno illustrate due ricerche condotte dalla FLAI CGIL nell’ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2022-2024 adottato con D.M. del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali – annualità 2024. Le ricerche sono state sviluppate sui seguenti temi: “Sostenibilità energetica e sostenibilità sociale ed economica della pesca” e “Invasioni, Clima ed altri cambiamenti”.

La giornata rappresenta un’opportunità unica per scoprire un mestiere antico ma sempre attuale, che richiede passione, sacrificio e dedizione.

All’iniziativa parteciperanno le principali figure della Flai Cgil, tra cui: Giusy De Simone, Segretaria Flai Cgil Brindisi; Gabriele Guarino, Segretario Flai Cgil Brindisi con delega alla pesca; Gabrio Toraldo, Segretario Generale Flai Brindisi; Massimo Di Cesare, Segretario Generale Cgil Brindisi; Antonio Gagliardi, Segretario generale Flai Puglia; e Antonio Pucillo, Capo dipartimento Pesca Flai Cgil nazionale. L’appuntamento è fissato presso il molo di Torre Canne, nel comune di Fasano. Presente alla giornata anche il biologo Gabriele Albano.

«Questa iniziativa – dichiara Gabriele Guarino, Segretario Flai Cgil Brindisi con delega alla pesca – è un’occasione per far conoscere ai giovani un mestiere affascinante ma che purtroppo rischia di scomparire. Molte delle leggi approvate non danno prospettive concrete al settore, e di conseguenza la pesca non è più attrattiva per le nuove generazioni e diventa sempre più insostenibile per le vecchie. Il settore è inoltre gravato da costi sempre più elevati, e dalle restrizioni imposte dalle nuove normative europee. È fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni e mostrare loro il valore culturale, economico e turistico della pesca, che rappresenta una parte essenziale del nostro territorio. Ringraziamo la dirigente scolastica Lucia Portolano per la sensibilità e il sostegno dimostrato verso questa iniziativa».

Gabrio Toraldo, Segretario Flai Brindisi, aggiunge: «La Flai Cgil di Brindisi è costantemente impegnata nella tutela dei pescatori, affrontando temi cruciali come la sicurezza sui luoghi di lavoro, le malattie professionali, e le battaglie per i diritti e le tutele di chi opera in un settore tanto duro quanto prezioso per la nostra economia e cultura. Questa giornata è un esempio di come intendiamo proseguire nel nostro lavoro di difesa e promozione di un mestiere che merita di essere preservato».