La Fontana Tancredi tornerà a splendere: Brindisi vince il Bando 2025 della Fondazione Puglia

Brindisi al primo posto nel Bando 2025 della Fondazione Puglia e così la Fontana Tancredi tornerà a splendere. “È un importante traguardo per la città di Brindisi e per il suo patrimonio storico-artistico – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo -: il progetto di restauro della Fontana Tancredi è risultato vincitore del Bando 2025 della Fondazione Puglia, nell’ambito del settore Arte, Attività e Beni Culturali e grazie a questo prestigioso riconoscimento, Brindisi potrà beneficiare di un finanziamento destinato al recupero e alla valorizzazione di uno dei suoi monumenti più simbolici”. “Il progetto – prosegue l’assessore – candidato a cura degli Uffici responsabili della Gestione dei Beni culturali, ha saputo coniugare rigore scientifico, sostenibilità e coinvolgimento del territorio, rispondendo pienamente ai criteri di selezione della Fondazione Puglia, da sempre impegnata nella promozione e tutela dei beni culturali del Mezzogiorno”.

Giova ricordare che la Fontana Tancredi, conosciuta anche come Fonte Grande, è un monumento storico situato lungo l’antica via Traiana e fu realizzato nel 1192 per volontà del re normanno Tancredi di Sicilia, in occasione del matrimonio tra suo figlio Ruggero e la principessa bizantina Irene Angelo. Essa peraltro, sorge su un preesistente impianto romano e serviva sia per l’abbeveraggio degli animali da trasporto sia per l’irrigazione dei campi.

Nella documentazione presentata emerge che la Fontana Tancredi, testimonianza storica di grande valore artistico e identitario, necessita di un intervento di restauro volto a restituirle decoro, leggibilità e fruibilità, nel pieno rispetto della sua integrità storica.

“L’Amministrazione comunale esprime profonda soddisfazione per questo risultato, che conferma l’importanza di investire nella cultura come leva di sviluppo e coesione sociale – ha concluso il sindaco, dott. Giuseppe Marchionna -. Il progetto di conservazione della Fontana Tancredi, dopo il restauro del Monumento dedicato a Cesare Augusto e il reintegro del gladio marmoreo sul Monumento ai Caduti di Edgardo Simone, rappresenta un ulteriore passo concreto verso la valorizzazione dell’identità storica e culturale brindisina”.

Ulteriori dettagli sull’avvio dei lavori e sulle fasi dell’intervento saranno resi noti nei prossimi mesi.