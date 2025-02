La FP CGIL BRINDISI proclama l’indizione di una assemblea pubblica in sit -in di protesta, di tutto il personale del centro diurno “Marco Cavallo” di Latiano, in scadenza contrattuale al 28 febbraio 2025, presso l’ area di ingresso principale della ASL Brindisi in via Napoli, nr. 8 alle ore 10.30 del 28 febbraio 2025. Invitiamo tutte e tutti a partecipare.

La FP CGIL BRINDISI, chiede il rinnovo contrattuale di tutti i contratti del personale che opera nel centro diurno Marco Cavallo di Latiano gestito dall’ Associazione 180 Amici Puglia, in scadenza al 28/02/2025 e già posti in preavviso di licenziamento per la stessa data.

Il centro diurno “Marco Cavallo di Latiano”, gestito dall’ Associazione 180 Amici Puglia, nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale Asl Brindisi è una struttura sperimentale di eccellenza, un vero patrimonio per il nostro territorio di competenze da non disperdere, in cui lavorano operatori con esperienza diretta ed indiretta del disagio psichico che hanno un contratto di lavoro.

Chiediamo tutele e stabilità occupazionale in questo centro per lavoratori/utenza e lavoratori specializzati, alla Asl Brindisi e determinazioni Regionali di salvaguardia di questa peculiare esperienza gestionale e sperimentale che ha dato risposte ai bisogni di cura dell’utenza fragile con disagi psichici, di questo territorio.