LA FP/CGIL PROCLAMA LO STATO DI AGITAZIONE DEGLI OPERATORI DEL CARA DI RESTINCO

La FPCGIL di Brindisi, con la presente,

PROCLAMA

lo stato di agitazione di tutti gli operatori* del CARA di Restinco e

COMUNICA,

al tempo stesso, di aver indetto una manifestazione pubblica presso Piazza Santa Teresa di Brindisi per il giorno 22/03/2023 dalle ore 11.00 per denunciare e contrastare una serie di gravi criticità che si riverberano sull’organizzazione del lavoro e sui diritti dei lavoratori.

In particolare, la scrivente OS, come già segnalato nelle diverse note prodotte e prive a tutt’oggi di riscontro, evidenzia, ancora una volta, che i 15 lavoratori in servizio presso il Cara di Restinco addetti all’accoglienza, già sottoposti ad una grave riduzione dell’orario di lavoro, portato ai minimi termini a causa di un impianto organizzativo/gestionale che ha falcidiato le ore mensili, con conseguente grave nocumento retributivo a tutto danno dei lavoratori, attualmente si vedono ridurre ulteriormente, ad horas, le ore di lavoro al di sotto di quelle contrattualmente previste, per di più secondo una pianificazione del lavoro, non mensile, bensì settimanale secondo una turnistica che non rispetta le previste 18 ore settimanali, ovvero le 78 ore mensili: tutto questo determina, di conseguenza, non solo un’ulteriore riduzione salariale, ma anche l’impossibilità di una umana conciliazione vita-lavoro.

È una situazione insostenibile per gli utenti del servizio, per i lavoratori e per le loro famiglie !

Con queste persone, perché di persone si tratta e non di servomeccanismi, la FPCGIL Brindisi non può non solidarizzare! La scrivente OS sarà, invero, al fianco dei lavoratori per garantire il loro diritto inalienabile ad avere una buona occupazione e il rispetto dei contratti di lavor o in punto di diritto economico e giuridico.

Siffatte gravi criticità hanno provocato un vero e proprio disagio sociale che la scrivente OS raccoglie e rilancia con la dichiarazione dello stato di agitazione dei lavoratori.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, pertanto, la FPCGIL Brindisi chiede alle Parti Datoriali in indirizzo specificate di voler immediatamente redimere e sanare tali criticità, che determinano una forte agitazione tra i lavoratori i cui effetti hanno una pluralità di conseguenze su tutta l’attivi tà organizzativa/gestionale che potrebbero sconfinare a breve in possibili disordini di carattere sociale .

E contestualmente, invita la Prefetta, anche in qualità di rappresentante dell’Istituzione committente dei servizi del CARA di Restinco, e che legge per conoscenza, a prendere coscienza del conflitto sociale innescato dalla mala gestio della cooperativa e a individuare il più idoneo percorso istituzionale al fine di sanare il disagio e garantire il delicato lavoro svolto dai dipendenti in servizio presso la struttura in argomento, in cui, peraltro, dovrebbe essere facilitato il benessere organizzativo collettivo inteso come l’insieme delle persone che vivono quegli spazi di vita ( lavoratori e ospiti ).

Nella consapevolezza della acclarata sensibilità istituzionale della Prefettura di Brindisi si chied e di essere ricevuti, a margine dell’iniziativa sopra rappresentata, per meglio approfondire quanto rappresentato.