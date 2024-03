La francavillese Melissa Balestra campionessa regionale XCO

La Francavillese Melissa Balestra, Esordiente Donna (14 anni), diventa Campionessa Regionale XCO. All’interno del Parco Ortolini di Martina Franca la giovane ciclista ripete per tre volte il circuito disegnato per il Campionato Regionale XCO Esordienti 2024 e conquista il primo posto portando a casa la prestigiosa maglia di Campionessa Regionale XCO 2024.

Salvatore Taurisano, uno dei suoi coach, racconta emozionato la prova di Melissa: «Pronti-via, Melissa già dai primi metri fa capire alle sue avversarie che era pronta e determinata a vincere il titolo. Così, già alla fine del primo giro era in vantaggio sulle dirette avversarie. Ad ogni passaggio ero lì ad incitarla a non mollare – continua Taurisano – perché avevo capito che era la sua giornata, era la sua gara. Al termine del terzo giro Melissa ha conquistato il titolo di Campionessa Regionale con un distacco di oltre due minuti sulla seconda.» Grande soddisfazione all’interno del suo Team. Mariangela Palazzo, altra sua coach e Presidente del Bike Academy Fuorisoglia, si coccola la sua Melissa e racconta: «Melissa ha condotto la sua gara con grande attenzione e consapevolezza dei propri mezzi; lo dimostra già durante la settimana: sempre presente e puntuale a tutti gli allenamenti; la sua costanza l’ha premiata con questo bellissimo risultato. Ringrazio la famiglia di Melissa – conclude la presidente Palazzo – perché è sempre vicina alla ragazza e a tutto il Team. La passione di Melissa per la Mountain Bike, i sacrifici degli allenamenti e delle continue trasferte le hanno regalato questo bellissimo risultato.»