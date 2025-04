La gaffe del Ministero delle Imprese. Invitato a Brindisi il Salone di Genova e non lo Snim!

Parata di Ministri a Brindisi in occasione della sosta nel porto della nave Amerigo Vespucci. Uno dei momenti più interessanti è stato quello del dibattito – organizzato nell’ambito del Villaggio IN Italia – sulla Blue Economy organizzato alla presenza del Ministro delle Imprese Adolfo Urso. Subito dopo l’intervento del rappresentante del Governo, però, il moderatore ha chiamato sul palco il Vice presidente di Confindustria Nautica Allessandro Gianneschi. Al suo fianco, visto che il dibattito si svolgeva in Puglia, ci saremmo aspettati di vedere il presidente del Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo ed invece c’era il presidente del Salone Nautico di Genova che ha snocciolato tutti i numeri del suo evento. Ovviamente parliamo del più importante evento di settore a livello nazionale, ma venire a Brindisi e non fare neanche cenno ad un Salone che si colloca certamente tra i più importanti d’Italia è stata quantomeno una caduta di stile.