LA GIORNATA DELLA MEMORIA A TORRE SANTA SUSANNA

Oggi è la Giornata della Memoria. Non è un ricordo freddo, ma un pensiero che ripercorre i passi della follia che ha permesso una delle più grandi barbarie della storia. Ogni Comunità, ogni singola persona ha l’occasione in questa giornata di riprendersi la dignità di una umanità che deve tutelare la vita e non soffocarla. Non siamo chiamati a grandi gesti, ma anche nel piccolo della vita di Torre, sentiamoci orgogliosi delle differenze: uomo o donna, grandi o piccoli, neri o bianchi, colti o semplici.

L’eliminazione di ebrei, zingari, omosessuali….è stato uno dei più grandi errori di chi ha permesso e tollerato un potere fondato sulla divisione, sull’odio, sulla prevaricazione.

Ricordiamoci: abbiamo bisogno di una guida, ma senza rinunciare mai a dignità e libertà!

L’Amministrazione di Torre nella Giornata della Memoria